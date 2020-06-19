Мать мальчика, которого ставили на гречку, лишили родительских прав

В Омске суд лишил родительских прав женщину, которая вместе со своим сожителем ставила сына на колени на гречку в качестве наказания за малейшие проступки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ, по иску органов опеки женщина лишина родительских прав. Ребенка отдали на воспитания бабушке — она уже оформила опекунство.

В четверг, 18 июня, Омский областной суд оставил в силе приговор женщине и ее сожителю, которых приговорили к 1,5 и 4,5 колонии. Их признали виновными в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении вреда здоровью ребенку. Мать также осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, весной прошлого года мальчик пожаловался соседу после того, как его в очередной раз поставили на колени на гречку. Сосед по даче вызвал полицию и бригаду медиков. Ребенку потребовалась операция, чтобы удалить вросшую в кожу крупу.

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