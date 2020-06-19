Ученые поделились факторами долголетия

Исследователи выяснили, что на продолжительность жизни человека влияют не только гены. Фото: pixabay

Исследователи выяснили, что на продолжительность жизни человека влияют не только гены. Фото: pixabay

Американские ученые из штата Вашингтон поделились результатами исследования, в рамках которого они пытались установить факторы, способствующие долголетию.

Исследователи выяснили, что на продолжительность жизни человека влияют не только гены и наличие долгожителей в роду, но и среда обитания, говорится в работе ученых, опубликованной в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ученые сделали такие выводы, основываясь на анализе данных 145 тысяч человек, умерших в возрасте 75 лет с 2011 по 2015 год.

Оказалось, что продолжительность жизни зависит от чистоты воздуха и длительности прогулок. Среди способствующих долголетию факторов также оказались высокий социальный статус, транспортная и медицинская доступность и проживание в местности, где много зелени.

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