Японские ученые выяснили, что цвет волос способен продлевать жизнь

Японские ученые выяснили, что цвет волос способен продлевать жизнь
Светловолосые люди имеют меньше рисков для здоровье, чем люди с темными волосами. Фото: pixabay.com

Специалисты из Японии установили, что окрас различных представителей живых существ, включая человека, влияет на продолжительность жизни каждого вида.

В качестве эксперимента ученые исследовали корреляцию между состоянием здоровья и окрасом шерсти у лабрадоров. Биологи изучили 30 тысяч особей собак и установили, что животные бурого окраса умирают, в среднем, на 1,4 года раньше, чем их собраться золотистых и черных цветов.

Аналогичная зависимость наблюдается и у людей: светловолосые представители человечества живут дольше и в меньшей степени подвержены риску инфаркта, инсульта или диабета 2-го типа. Это связано с определенным типом и расположением генов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно исследованиям ученых, человеческий организм можно погрузить в длительную спячку, какая обычно свойственна медведям.

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