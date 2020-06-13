Ученые: человека можно погрузить в спячку, как медведя

Ученые считают, что человек может уйти в спячку. Фото: unsplash.com

Ученые считают, что человек может уйти в спячку. Фото: unsplash.com

Ученые Университета Цукуба пришли к выводу, что человека можно погрузить в спячку аналогичную медвежьей. Исследование опубликовало издание Nature.

Теорию подтвердили опыты на мышах и крысах. В ходе экспериментов у них искусственно активировали определенные клетки нейронной системы, что погрузило их в спячку. Это отразилось на активности грызунов и температуре их тела — она упала ниже 30 градусов. У мышей также замедлились пульс и скорость метаболизма, дыхание стало более поверхностным.

Опыты, по словам ученых, доказали, что млекопетающих, для которых не характерна спячка, можно приводить в состояние спячки. Подобные способности можно использовать в медицине и для полетов в космос.

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