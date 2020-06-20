В МИД Британии прокомментировали статью Путина о войне

Президент призвал не переписывать историю и не забывать важнейшие факты.

Об этом стало известно 20 июня. Обо всем пишут РИА Новости. В МИД Британии ознакомились со статьей, написанной президентом России Владимиром Путиным. Она была посвящена Второй мировой войне. В министерстве поддержали слова российского главы, отметив, что история не должна переписываться ради политических интересов. Путин также написал, что победа стала возможна благодаря помощи союзников – с этим в МИД Британии также не спорили.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима»,

— заметили в британском МИД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете. Интерьер «тайной комнаты» выполнен в светлых тонах. На стене висит портрет Петра I. На столе можно заметить детские рисунки, подаренные президенту.