Собянин просит по возможности работать удаленно

Он надеется, что работодатели позволят россиянам продолжать трудиться из дома.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «России 1». Он заявил, что все еще важно избегать контактов с людьми, поэтому по возможности нужно продлить удаленную работу хотя бы на несколько месяцев. Глава столицы подчеркнул, что чем меньше людей ходят на работу, тем будет лучше для статистики. Собянин отметил, что депутаты уже сейчас думают над изменениями в трудовом кодексе, чтобы прописать процессе работы на удаленке.

Напоминаем, что заболеваемость в России постепенно снижается, в связи с чем ряд ограничений снимают. На данный момент зарегистрировано более 569 тысяч случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 16 июня. Он признал, что победить коронавирус окончательно невозможно. Инфекция, по словам московского мэра, останется с нами надолго и будет подвергать риску жизнь и здоровье людей.