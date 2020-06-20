Эксперт рассказал, какие ягоды мыть не обязательно

Земляника и малина не подвергаются обработке, поэтому их мыть не нужно.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказал эксперт в интервью радио Sputnik. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что не все ягоды нужно обязательно мыть. Так, землянику перед транспортировкой обрабатывают антибиотиками, благодаря которым все инфекции погибают. Мыть ее можно разве что с целью самоуспокоения, но практической пользы в этом нет. Тихонова отметила, что дезинфицирует ягоду также человеческая слюна.

Малина и вовсе не подвергается обработке, поэтому переживать тем более не нужно.

«Малину обрабатывают только в период, когда еще нет ягод – сразу после цветения. Эти обработки не остаются в ягодах, они разлагаются»,

— объяснила эксперт.

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