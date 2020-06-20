В Петербурге мошенница оставила пенсионерку без 950 тыс. рублей

Пенсионерка хотела снять порчу с денег, а осталась без крупной суммы.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Красногвардейском районе в пятницу. Женщина пришла в квартиру к пенсионерке, чтобы снять порчу с ее денег. После ухода незнакомки пожилая женщина обнаружила пропажу 950 тысяч рублей. Она считает, что мошенница обокрала ее и скрылась в неизвестном направлении.

В результате было возбуждено уголовное дело из-за мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за полгода петербуржец украл у сожительницы 2,5 миллиона. В полицию 19 июня обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что три дня назад сожитель украл у неё крупную денежную сумму.