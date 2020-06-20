Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России

В ряде регионов России ожидаются дожди и заморозки. Причиной этого станет приход воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.

По данным синоптиков, заморозки придут на Урал и юг Сибири. Похолодание ожидается в ночное время. Дожди могут перейти в ливни.

Так, 20 июня на Алтае ожидаются сильные дожди и грозы. В горах воздух может разогнаться до 25 м/с. Заморзки и осадки также обещают в Пермском крае, на юге Тюмени, в Челябинской, Омской, Новосибирской, Свердловской и Томской областях, а также в центральных и южных районах Красноярского края. Дождь также ожидается в Тыве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 12-15 м/с. О погодных изменениях предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Местных жителей призывают во время ударов молнии не подходить к окнам и не пользоваться электроприборами.