На пересечении Кубинской и Благодатной опрокинулся грузовик

На пересечении Кубинской и Благодатной опрокинулся грузовик
Место ДТП на пересечении Благодатной и Кубинской. Фото: гугл карты

В субботу, 20 июня, в Московском районе произошло ДТП с участием грузовика.

Инцидент произошёл недалеко от Западного скоростного диаметра.

На пересечении Благодатной и Кубинской улицы перевернулся грузовик, сообщает 78.ru.

Самосвал был нагружен металлическими трубами. По предварительной информации, во время поворота груз перекатился вправо, нарушилось равновесие и грузовик перевернулся. Сам груз рассыпался по проезжей части.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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