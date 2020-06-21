На Приморском проспекте байкер оказался под мотоциклом после ДТП

На Приморском проспекте байкер оказался под мотоциклом после ДТП
Информация о состоянии мотоциклиста уточняется. Фото: Pixabay

Вечером 20 июня, в Приморском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

На Приморском проспекте мотоциклист не успел затормозить перед двигающимся впереди автомобилем и врезался в него, сообщает телеканал 78.ru.

От удара мотоциклист вылетел со своего байка и перевернулся в воздухе. Он упал на дорогу и при этом ударился ногами о багажник машины.

Но на этом его страдания не закончились. На него свалился его собственный мотоцикл. Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.

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