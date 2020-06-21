Из полыхающей квартиры на Муринской дороге спасли белоснежного кота

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Очевидцы спасли из горящего помещения кота.
Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 21 июня, в доме №64 по Муринской дороге. Как сообщил портал 78.ru, огонь повалил из окон и тогда свидетели событий приняли решение спасти возможных жителей квартиры.
В результаты из полыхающего здания оперативно спасли белоснежного кота — более никого в квартире не было. Причины появления огня выясняются.
О состоянии пострадавшего животного данных нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Торфяной улице ночью дотла сгорел частный дом. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 3:01. К месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах.