Из полыхающей квартиры на Муринской дороге спасли белоснежного кота

Огонь вспыхнул в доме 64 по Муринской дороге. Фото: google.ru/maps

Огонь вспыхнул в доме 64 по Муринской дороге. Фото: google.ru/maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Очевидцы спасли из горящего помещения кота.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 21 июня, в доме №64 по Муринской дороге. Как сообщил портал 78.ru, огонь повалил из окон и тогда свидетели событий приняли решение спасти возможных жителей квартиры.

В результаты из полыхающего здания оперативно спасли белоснежного кота — более никого в квартире не было. Причины появления огня выясняются.

О состоянии пострадавшего животного данных нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Торфяной улице ночью дотла сгорел частный дом. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 3:01. К месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах.