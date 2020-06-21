Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом

Владимир Кристовский поделился с поклонниками видео, в котором показал ограбленный дом. По словам солиста группы «Уматурман», злоумышленники пытались найти сбережения.

В видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте, Кристовский рассказал, что вернулся вместе со своей женой с дачи, когда увидел, что в его квартире кто-то побывал. «Маленьким сюрпризом» для супругов стало то, что грабители вскрыли оружейный сейф, поскольку искали сбережения.

Музыкант отметил, что перед отъездом он предполагал, что его могут ограбить, поэтому оставил надпись на сейфе о том, что денег нет. Однако неизвестные похитили драгоценности жены певца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая новым огнестрельным оружием, ограбили другого мужчину.