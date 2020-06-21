Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом

Лидер группы &#171;Уматурман&#187; показал ограбленный дом
Владимир Кристовский показал последствия ограбления. Фото: instagram.com/vova_kristovskiy

Владимир Кристовский поделился с поклонниками видео, в котором показал ограбленный дом. По словам солиста группы «Уматурман», злоумышленники пытались найти сбережения.

В видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте, Кристовский рассказал, что вернулся вместе со своей женой с дачи, когда увидел, что в его квартире кто-то побывал. «Маленьким сюрпризом» для супругов стало то, что грабители вскрыли оружейный сейф, поскольку искали сбережения.

Музыкант отметил, что перед отъездом он предполагал, что его могут ограбить, поэтому оставил надпись на сейфе о том, что денег нет. Однако неизвестные похитили драгоценности жены певца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая новым огнестрельным оружием, ограбили другого мужчину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кристовский ограбление уматурман
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса
Чартер доставит из Кишинева в Москву более 100 пассажиров
Журналисты покажут, как живут и работают врачи в больнице Кингисеппа, где ...
Лидер группы «Уматурман» показал ограбленный дом
На трассе «Кола» Renault влетел в УАЗ, двое погибли
Из полыхающей квартиры на Муринской дороге спасли белоснежного кота
Дочь Ивана Урганта поделилась фото с темнокожим бойфрендом
На Торфяной улице ночью дотла сгорел частный дом