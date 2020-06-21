В Петербурге задержали организатора экскурсий по крышам

В Петербурге задержали организатора экскурсий по крышам
Организатора привлекли к административной ответственности за работу без лицензии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице к ответственности привлекли организатора незаконных экскурсий по крышам. Правоохранители просто позвонили по номеру в объявлении, которое увидели на пешеходном переходе.

Полицейские не стали мудрить, они связались с организатором, а затем доставили его в отдел. Оказалось, что экскурсии проходят в домах на набережной Фонтанки. Клиентам предлагали также организовать фотосессию на крыше или свидание.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, организатор работал без лицензии. Кроме того, материалы составят и по загрязнению улиц трафаретной рекламой. Ее к слову, злоумышленник обещал закрасить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина погиб, прыгая по крышам в центре Петербурга. Его тело было найдено возле заброшенного дома 36 на улице Шкапина

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