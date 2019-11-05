Мужчина погиб, прыгая по крышам в центре Петербурга

Мужчина погиб, прыгая по крышам в центре Петербурга
Расселенное здание на улице Шкапина, 36. Фото: Google.Maps

Тело молодого мужчины было найдено возле заброшенного дома 36 на улице Шкапина, расположенного неподалеку от Балтийского вокзала.

Житель Петербурга был найден мертвым возле расселенного дома. Все произошло днем в понедельник, 4 ноября. Правоохранители допросили 29-летнего мужчину — приятеля погибшего. Он рассказал, что они вместе ползали по заброшенным зданиям. Во время такой прогулки мужчины попытались перепрыгнуть с крыши одного здания на другую. У одного получилось это сделать, а вот второй не смог — он сорвался и полетел вниз на землю. Петербуржец скончался на месте, сообщает ИА «Журналистские расследования».

Также известно, что оставшийся в живых приятель имеет судимость за наркотики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе.

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