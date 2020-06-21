Британских школьников попросили написать сочинение о собственных похоронах

Представители учебного заведения заявили, что опрос был разослан по ошибке. Фото: pixabay.com

Представители учебного заведения заявили, что опрос был разослан по ошибке. Фото: pixabay.com

Восьмиклассников, учащихся в школе при католической церкви Святого Павла в британском городе Лестер, попросили написать сочинение на крайне странную тему: о собственных похоронах.

Так, у школьников поинтересовались в специальном опросе, какие цветы они предпочли бы видеть на своей могиле, кого пожелали бы видеть в качестве гостей траурной церемонии, а также о музыке, сопровождающей похороны. Подросткам даже предложили выбрать способ погребения — кремацию или традиционный ритуал.

Родители школьников сочли такой опрос вопиюще жестким, особенно на фоне бушующей пандемии COVID-19. Отметим, что в Британии довольно высокая смертность от коронавируса, а значит вопросы могут нанести психологическую травму, например, для детей, лишившихся близкого человека. Представители школы уже извинились за этот случай.

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