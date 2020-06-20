Школьники смогут поступить в вузы онлайн

Школьники смогут поступить в вузы онлайн
Школьники смогут подать заявления онлайн. Фото: Pixabay

Для этого в России запустили сервис для дистанционной подачи заявлений.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки. В России запустили сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволяет подавать документы в университет дистанционно. Онлайн-подача доступна для 54 российских вузов через портал госуслуг уже с этой субботы – первыми воспользоваться такой возможностью смогли жители Дальневосточного федерального округа в девять часов утра.

Напоминаем, что в середине марта 2020 года все учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Затем было принято решение об отмене ОГЭ и обязательной сдачи ЕГЭ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учиться на бюджете в вузах Петербурга смогут 13 тыс. будущих магистров. Всего в этом году подготовлены 27 865 бюджетных мест, что на 800 больше, чем в прошлом году.

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