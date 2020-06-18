Учиться на бюджете в вузах Петербурга смогут 13 тыс. будущих магистров

Всего в этом году для студентов вузов подготовлены 27 865 бюджетных мест. Фото: Pixabay

Всего в этом году для студентов вузов подготовлены 27 865 бюджетных мест. Фото: Pixabay

Петербургские высшие учебные заведения подготовили около 13 тысяч бюджетных мест для поступления в магистратуру в новом учебном году.

Об этом сообщил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. По его словам, приемная компания в Петербургских университетах начнется с 20 июня и продлится до 17 августа. Сейчас подача документов осуществляется в электронном формате и по почте.

Всего в этом году подготовлены 27 865 бюджетных мест, что на 800 больше, чем в прошлом году. Максимов отметил, что в этом году увеличилось число таких мест на такие направления подготовки, как математика, естественные науки, инженерное дело, сельское хозяйство, образование и педагогика, гуманитарные науки, искусство и культура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал вторым по числу лучших вузов в России.