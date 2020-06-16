Петербург стал вторым по числу лучших вузов в России

Санкт-Петербург занял второе место среди российских городов по концентрации лучших высших учебных заведений.

Как сообщает ТАСС, рейтинг лучших вузов России подготовили эксперты агентства RAEX. Первые три места в рейтинге разделили московские вузы МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Четвертое и пятое место досталось петербургским СПбГУ и НИУ ВШЭ. Далее идет МГИМО.

Большинство вузов из этого списка находятся в российской столице — 31 вуз, а следом идет Северная столица — 11 вузов. Кроме того, большое количество хороших учебных заведений есть в Томской области и Подмосковье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в вузах Петербурга появились дополнительные бюджетные места. в 2020 году петербургские вузы обзаведутся дополнительными бюджетными местами для студентов, поступающих на бакалавриат или специалитет.