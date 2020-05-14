В вузах Петербурга появились дополнительные бюджетные места

В этом в году в Петербурге будет увеличено число бюджетных мест в вузах.

Обо всем сообщил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Как стало известно в четверг, 14 мая, в 2020 году петербургские вузы обзаведутся дополнительными бюджетными местами для студентов, поступающих на бакалавриат или специалитет. Всего будет выделено почти 28 тысяч таких мест. Это число на 860 больше, чем годом ранее.

Чиновник также назвал наиболее популярные среди абитуриентов направления — чаще всего выпускники школ идут получать высшее образование в области инженерии и на научно-технические специальности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы призвал учитывать успеваемость и достижения школьников при поступлении в ВУЗы. В текущем году школьники смогут сдать все предметы, которые им нужны для поступления на ту или иную специальность в высшие учебные заведения.