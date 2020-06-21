В массовом ДТП на Стачек пострадали девять человек, есть погибший

На проспекте Стачек произошло серьезное ДТП с маршруткой. Девять человек пострадали, еще один скончался.

Массовая авария случилась сегодня днем, 21 июня, у остановки «Кронштадтская площадь». Столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе маршрутное такси №424 «А».

Как сообщил портал 78.ru, по предварительным данным, двое из Audi получили тяжелые травмы, еще четыре человека — травмы средней степени тяжести, семь человек из маршрутки — легкие.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после аварии на проспекте Стачек некоторые транспортные средства буквально разлетелись на части от столкновения. Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».