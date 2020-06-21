На Стачек произошло ДТП с участием трех иномарок и маршрутки, на месте реанимация и МЧС

На проспекте Стачек произошло массовое ДТП. Некоторые транспортные средства буквально разлетелись на части от столкновения.

Серьезная авария случилась в воскресенье, 21 июня, возле остановки «Кронштадтская площадь». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Лоб в лоб столкнулись маршрутка №424-А и Audi. Вслед за транспортными средствами врезались еще автомобили марок Chevrolet и Citroën. На фотографиях видно, что некоторые машины превратились в груду металла.

На месте работают медики и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД водитель легковушки едва не сбил двух пешеходов. Они перебегали дорогу перед несущейся машиной.