На Стачек произошло ДТП с участием трех иномарок и маршрутки, на месте реанимация и МЧС

На Стачек произошло ДТП с участием трех иномарок и маршрутки, на месте реанимация и МЧС
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Стачек произошло массовое ДТП. Некоторые транспортные средства буквально разлетелись на части от столкновения.

Серьезная авария случилась в воскресенье, 21 июня, возле остановки «Кронштадтская площадь». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Лоб в лоб столкнулись маршрутка №424-А и Audi. Вслед за транспортными средствами врезались еще автомобили марок Chevrolet и Citroën. На фотографиях видно, что некоторые машины превратились в груду металла.

Маршрутка лоб в лоб столкнулась в легковым авто. Фото: vk.com/spb_today

На месте работают медики и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД водитель легковушки едва не сбил двух пешеходов. Они перебегали дорогу перед несущейся машиной.

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