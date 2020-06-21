Китайский автомобильный бренд Lifan в шаге от банкротства

Основанная в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов со штатом 9 человек, за всего 13 лет Lifan обзавелась собственным производством мототехники и автомобилей. Фото: lifan-car.ru

Основанная в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов со штатом 9 человек, за всего 13 лет Lifan обзавелась собственным производством мототехники и автомобилей. Фото: lifan-car.ru

Некогда один из наиболее популярных автомобильных брендов на российском рынке, китайский Lifan, переживает не лучшие времена: бренд фактически разорен.

На данный момент компания погрузилась в многочисленные тяжбы с кредиторами, которым, в общей сложности, задолжала более 28 миллиардов рублей. Отметим, что с 2015 по 2019 годы продажи автомобилей Lifan в КНР радикально снизились, почти в 10 раз.

До кризиса, в который погрузился бренд, владелец и основатель компании по производству авто Инь Мишань был одним из богатейших людей, чье состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Напомним, что на сегодняшний день российские дороги бороздят, как минимум, 50 тысяч машин этой марки. Остается непонятным, как сохранятся гарантийные обязательства на проданные транспортные средства при ликвидации компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, в Петербурге взлетят цены на автомобили.