В квартире в центре Петербурга полицейские обнаружили 35 кустов конопли

В центре Северной столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ.

В квартире подозреваемого нашли несколько пакетиков с марихуаной и 35 кустов конопли. Помимо прочего, запрещенное вещество лежало в пластиковом ведре. Экспертиза показала, что в общей сложности было изъято не менее 100 граммов наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению в хранении и изготовлении марихуаны задержан 41-летний уроженец Ленинградской области, проживающий в квартире, где был проведен обыск. На данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской улице остановили машину, в которой у пассажира нашли почти 800 граммов запрещенных веществ. Экспертиза показала, что это МДМА.