Путин считает недопустимым для чиновников «выпячивание» своего благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы - она называется государственная служба - то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", — отметил Владимир Владимирович. Фото: Россия24

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы - она называется государственная служба - то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", — отметил Владимир Владимирович. Фото: Россия24

Президент Владимир Путин считает неприемлемым для государственных служащих демонстрацию своего благосостояния.

По словам главы государства, необходимо учитывать, что множество россиян живут более чем скромно. При этом чиновники, в первую очередь, служат населению, а значит не должны «выпячивать напоказ» свои заработки, роскошный образ жизни или другие привилегии. Об этом Путин рассказал в документальном проекте для телеканала «Россия-1» под названием «Россия. Кремль. Путин».

Также российский лидер ответил, ведет ли он аскетический образ жизни. Путин объяснил, что если даже аскетизм демонстрируется напоказ, он не может считать примером для подражания. По словам президента, самое важное в деятельности госслужащего — контакт с людьми, для которых и работают органы власти разного уровня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок.