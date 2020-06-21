Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордные $6 млн

Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-35 одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которую продали чуть более чем за $1 млн в июне 2019 года. Тогда был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона. Фото: twitter.com/Juliens Auctions

Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-35 одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которую продали чуть более чем за $1 млн в июне 2019 года. Тогда был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона. Фото: twitter.com/Juliens Auctions

Акустическую гитару, принадлежавшую погибшему солисту легендарной группы Nirvana Курту Кобейну, продали за 6 миллионов долларов на аукционе.

Музыкальный инструмент стал самым дорогим лотом аукциона Julien’s Auctions в Соединенных Штатах, а также установил мировой рекорд по стоимости гитары. Начальная цена лота колебалась в промежутке от 1 до 2 миллионов долларов. О крупной продаже аукционный дом сообщил в своем Twitter.

Новым владельцем уникального инструмента стал основатель австралийской компании Rode Microphones Питер Фридман. Он пообещал, что позволит поклонникам творчества Nirvana и всем, кто интересуется музыкой, полюбоваться гитарой, так как планирует регулярно выставлять её.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургском аукционе в качестве лотов были представлены автографы известных людей, среди которых, к примеру, Владимир Путин и Федор Достоевский.