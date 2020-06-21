Правительство РФ может ввести выплаты на детей от 17 до 18 лет

Правительство РФ может ввести выплаты на детей от 17 до 18 лет
Сейчас выплаты распространяются только на детей от 3 до 16 лет. Фото: Baltphoto

Правительство Российской Федерации планирует ввести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 17 до 18 лет, при условии, что дети учатся в школе.

Такую инициативу в правительство направили представители Совета Федерации РФ. Согласно предложению политиков, распределение средств будет обязанностью Пенсионного фонда России, передает издание ФАН. Напомним, что первоначально президент Владимир Путин постановил ввести единовременные выплаты по 10 тыс. рублей для детей от 3 до 16 лет.

Это вызвало волну возмущения среди родителей, так как непонятно, почему выплаты не положены 17-летним детям, посещающим школу. Авторы идеи предполагают, что одобрение проекта правительством будет зависеть от возможностей бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга расширили перечень медиков, которые могут претендовать на выплаты, если заразились коронавирусом на работе.

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