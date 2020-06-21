Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице

Прохожий, который начал стрелять по полицейским на Ленинском проспекте в столице, скончался в одной из московских клиник.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета Москвы Юлия Иванова. Зачинщику перестрелки было 25 лет, пишет ТАСС. Трагический инцидент произошел в понедельник, 15 июня, возле дома №156 по Ленинскому проспекту.

Двое инспекторов ДПС остановили машину такси, нарушившую ПДД. В это время мужчина, проходивший мимо, стал стрелять в полицейских из огнестрельного оружия. Стражи порядка открыли ответную стрельбу, пытаясь обезвредить нападавшего. Им это удалось, однако все трое участников инцидента получили ранения. Позже, обыскав квартиру злоумышленника, правоохранители выяснили, что приезжий из Ингушетии хранил у себя большое количество материалов экстремистского содержания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском проспекте в Петербурге среди дня кто-то открыл стрельбу.