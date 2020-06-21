Золото на миллион рублей пропало из квартиры на Брянцева

Золото на миллион рублей пропало из квартиры на Брянцева
Сумма ущерба составила почти миллион рублей. Фото: Pixabay

Неизвестные домушники обокрали квартиру на севере Петербурга, оставив хозяев без дорогих украшений.

Владелец квартиры, 35-летний сотрудник международной службы экспресс-доставки, заявил в полицию о квартирной краже, которая произошла 20 июня в доме на улице Брянцева.

Предварительно, он на некоторое время отлучился из дома, когда вор вскрыл дверь в квартиру и пробрался внутрь. Добычей злоумышленника стала коллекция ювелирных украшений родственницы заявителя.

Ущерб оценили в один миллион рублей. Стражи порядка открыли уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Московском районе задержали любителя ноутбуков. Преступный инцидент произошел в четверг, 18 июня, в одной из квартир дома №42 по Пулковскому шоссе.

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