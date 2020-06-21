Семейную пару избили подростки у метро «Рыбацкое»

Семейную пару избили подростки у метро &#171;Рыбацкое&#187;
Пострадавшим понадобилась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургская прокуратура проконтролирует ход расследования по делу о нападении на двух местных жителей.

Как сообщает надзорный орган, материалы по факту нападения на семейную пару передали в следственный отдел по Невскому району. Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

По материалам дела, все произошло в пятницу, 21 июня, у выхода из станции метро «Рыбацкое». Там несколько подростков набросились на супругов и избили их. Семейная пара, к счастью, отделалась лишь ушибами головного мозга и переломами носа. Им потребовалась помощь медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки напали на пару уличных музыкантов у метро «Рыбацкое», женщина — беременна. Компания оказалась недовольна стилем игры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
избиение новости спб подростки рыбацкое уличные музыканты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гранитная книга пропала с памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной
Семейную пару избили подростки у метро «Рыбацкое»
Золото на миллион рублей пропало из квартиры на Брянцева
В Финском заливе спасли байдарочников, которые упали в воду
Ленинградские медики получили госнаграды за борьбу с COVID-19
Трехмесячный мальчик умер в частном доме под Всеволожском
В Минпромторге готовы предоставить россиянам скидку от 10% до 25% на ...
Под Выборгом на 10-летнюю девочку напала собака