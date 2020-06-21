Семейную пару избили подростки у метро «Рыбацкое»

Петербургская прокуратура проконтролирует ход расследования по делу о нападении на двух местных жителей.
Как сообщает надзорный орган, материалы по факту нападения на семейную пару передали в следственный отдел по Невскому району. Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
По материалам дела, все произошло в пятницу, 21 июня, у выхода из станции метро «Рыбацкое». Там несколько подростков набросились на супругов и избили их. Семейная пара, к счастью, отделалась лишь ушибами головного мозга и переломами носа. Им потребовалась помощь медиков.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки напали на пару уличных музыкантов у метро «Рыбацкое», женщина — беременна. Компания оказалась недовольна стилем игры.