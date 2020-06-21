Таиланд отказывается принимать небогатых туристов

Страна будет ориентироваться на тех, у кого хватит средств на проживание в дорогих отелях на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Фото: pixabay

Страна будет ориентироваться на тех, у кого хватит средств на проживание в дорогих отелях на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Фото: pixabay

Власти Таиланда решили отказаться от бюджетных туристов после отмены коронавирусных ограничений. Королевство будет принимать только тех, кто собирается отдохнуть в четырех- и пятизвездочных отелях.

Как сообщает Bloomberg, о введении новых правил объявил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн. После того, как власти откроют границы для путешественников, страна будет ориентироваться на тех, у кого хватит средств на проживание в дорогих отелях на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи.

Правительство рассчитывает, что в предстоящем сезоне, пик которого будет в ноябре-феврале, на таиландских курортах отдохнет лишь четверть числа туристов в 2019 году — 10 млн человек.

По словам министра, такие меры помогут «перезагрузить всю систему туризма». Он отметил, что сокращение турпотока поспособствует восстановлению природы. Глава ведомства напомнил, что за время карантина на пляжи вернулись черепахи, а рядом были замечены ламантины и розовые дельфины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Венеции возмущены возвращением туристов.