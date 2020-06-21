Учеными разработан ингалятор для тех, кто лечится от COVID-19 из дома

Ингалятор может помочь только на ранней стадии заболевания. Фото: pixabay

Ингалятор может помочь только на ранней стадии заболевания. Фото: pixabay

В Британии специалисты разработали ингалятор, который подходит для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Он эффективен только на ранней стадии.

Как сообщает Daily Mail, созданием устройства занимались ученые из британского Университета Саутгемптона. Авторы изобретения утверждают, что пациенты могут самостоятельно победить коронавирус, но только в том случае, если приступить к его лечению вовремя.

Ингалятор содержит экспериментальное лекарство SNG-001, которое при вдыхании попадает в легкие инфицированного и помогает иммунной системе бороться с вирусом.

Ученые уже провели эксперимент, в рамках которого они выдавали ингалятор больным в течение первых трех суток с момента обнаружения симптомов.

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