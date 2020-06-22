Россиянка убила сына и замуровала его в бетон

Женщина ударила ребенка во время ссоры гантелей, что и стало причиной смерти.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем пишет «Пятый канал». В пятницу сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из домов в Астраханской области тело ребенка, залитое бетоном. По предварительным данным, мальчик умер 4 марта. Он ушел из дома и вернулся только под утро следующего дня. Между 12-летним мальчиком и его матерью произошел конфликт – в какой-то момент женщина ударила ребенка тяжелым предметом, он получил серьезные травмы и скончался. Чтобы скрыть факт случившегося, мать могла замуровать ребенка. СК РФ занимается расследованием инцидента.

Согласно данным, опубликованным в СМИ, подозревается Галина Морозова – политический деятель, которая в 2019 году претендовала на пост губернатора Астраханской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сестрорецке спали кота, замурованного два месяца.