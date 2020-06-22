Петербуржцы устроили вечеринку в центре города, забыв про коронавирус

Граждане веселились всю ночь на открытом воздухе.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Граждане, уставшие от режима самоизоляции, отправились на улицу Рубинштейна и устроили там вечеринку на открытом воздухе. На большое скопление людей обратили внимание местные жители – они уверяют, что подобное происходило и до смягчения ограничений, только в меньших масштабах.

«Сегодня в центре Питера. Тусовка на самоизоляции, жители сорвались с катушек и хотят тусить»,

— пишет автор поста.

Большая часть комментаторов осудили такое легкомысленное поведение. Они считают, что все еще важно соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак прокомментировала вечеринку во время самоизоляции.