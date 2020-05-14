Собчак прокомментировала вечеринку во время самоизоляции

Собчак прокомментировала вечеринку во время самоизоляции
Ксения Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Она заявила, что не видит в этом ничего страшного.

Об этом стало известно 13 мая. Телеведущая Ксения Собчак выложила пост в День Победы, в котором рассказала о вечеринке. На ней присутствовали знаменитость и ее супруг Константин Богомолов, певец Дмитрий Маликов и его дочь, а также дизайнер Яна Раскавалова.

Пользователи раскритиковали Собчак за нарушение режима самоизоляции и за такое беспечное отношение к своему здоровью. Наконец телеведущая не выдержала и ответила в комментариях на нападки.

«Если три семьи сделали анализы и встретились дома — я не вижу тут нарушения»,

— написала телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак считает, что Виторган изменился в лучшую сторону. Телеведущая рассказала, что считает бывшего мужа и его нынешнюю возлюбленную идеальной парой.

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