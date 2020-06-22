Девушка угодила в реанимацию после стрельбы в Мельниково

Она получила тяжелые травмы, сейчас опросить ее не представляется возможным.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось на озере у поселка Мельниково. Семья плавала на лодке, когда вдруг раздались выстрелы. Их, по предварительным данным, произвел владелец участка неподалеку. В результате пострадала 32-летняя женщина, которую госпитализировали с серьезными травмами. Ее состояние оценивается как тяжелое, опросить гражданку сейчас нельзя.

Подозреваемый в стрельбе задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело – считается, что мужчина покушался на жизнь женщины. Непонятно, что стало причиной такого поведения. Это и предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове два охранника устроили стрельбу. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого. Его поместили в изолятор, уголовное дело возбуждено из-за хулиганства.