На Васильевском острове два охранника устроили стрельбу

Мужчины поссорились, что и стало причиной инцидента.

Все случилось 21 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, два охранника поссорились на Среднем проспекте В.О. недалеко от дома номер 77, корпус 2. Там один из мужчин спровоцировал своими словами и действиями конфликт, а затем достал травматический пистолет и выстрелил в коллегу не менее трех раз. В результате был нарушен общественный порядок – местные жители испугались, услышав выстрелы.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого. Его поместили в изолятор, уголовное дело возбуждено из-за хулиганства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавший 30 лет назад пистолет нашли после стрельбы на улице Новостроек. Экспертиза показала, что с 1992 года этот пистолет числится в розыске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.