Пропавший 30 лет назад пистолет нашли после стрельбы на улице Новостроек

Пропавший 30 лет назад пистолет нашли после стрельбы на улице Новостроек
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге обнаружили пистолет, который около 30 лет числился как похищенный. Его удалось найти после стрельбы в Кировском районе.

Инцидент произошел в субботу, 20 июня, на улице Новостроек. Прибывшие правоохранители нашли там раненого мужчину, который рассказал, что в результате ссоры один из оппонентов выстрелил в него.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе розыскных мероприятий стражи порядка смогли задержать подозреваемых – троих уроженцев одного из среднеазиатских государств, 20, 23 и 24 лет. С ними обнаружили и предмет, похожий на пистолет.

Экспертиза показала, что с 1992 года этот пистолет числится в розыске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Одного подозреваемого отправили в СИЗО. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства конфликта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новикова задержали напавшего на офис финансово-кредитной организации, он потребовал 1,5 миллиона.

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