На Новикова задержали напавшего на офис финансово-кредитной организации, он потребовал 1,5 миллиона

На Новикова задержали напавшего на офис финансово-кредитной организации, он потребовал 1,5 миллиона
Мужчину задержали у дома 4 по улице Новикова. Фото: google.ru/maps

В Приморском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис финансово-кредитного учреждения.

Преступный инцидент произошел 10 июня в учреждении в Земском переулке. Неизвестный, находясь в клиентской зоне офиса, потребовал сотрудников передачи ему 1,5 млн рублей, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 19 июня стражи порядка задержали подозреваемого. Безработного мужчину 44 лет поймали у дома №4 по улице Новикова. Он оказался раннее судим.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб. происшествия
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