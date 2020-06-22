Мошенницы развели пенсионерку на покупку электроприборов в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга 67-летняя женщина стала жертвой мошенников. Две незнакомые женщины убедили её купить электроприборы по явно завышенной цене.

Пенсионерка приехала к родственнице на Бухарестскую улицу. Около 10 утра 19 июня в квартиру позвонили неизвестные. Две женщины представились работницами электросетей и сообщили о необходимости установить приборы против возгорания розетки.

«Злоумышленницы пояснили, что якобы у соседки в квартире произошел пожар, и срочно необходимо установить оборудование – реле контроля напряжения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За установку приборов в трех комнатах пенсионерка отдала 15 тыс. рублей. Как стало известно позднее, оборудование стоит значительно дешевле. Чека и договора незнакомки не оставили.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По подозрению задержана 30-летняя жительница Смоленской области. Полиция разыскивает вторую злоумышленницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга мошенница развела пенсионерку на 950 тыс. рублей.