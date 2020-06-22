Рядовой отсидит два года после смертельного ДТП в Гатчине

Рядовой отсидит два года после смертельного ДТП в Гатчине
Суд признал рядового виновным. Фото: Pixabay

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Рядовой Даниил Мордисон признан Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом виновным в смертельном ДТП и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Также его лишили водительских прав на два года, иск сына погибшей на сумму 1,3 миллиона рублей удовлетворили частично.

Напоминаем, что все случилось утром в декабре 2019 года на проспекте 25-го Октября города Гатчины. Рядовой, превышая скорость, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате пострадавшая получила множество травм, она скончалась в тот же день в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Светлановском ветеринару выстрелили в пятку. По подозрению задержан студент колледжа 2000 года рождения. Он полностью изобличен в указанном происшествии.

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