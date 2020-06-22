На Светлановском ветеринару выстрелили в пятку

Двое выстрелили в ветеринара в Петербурге. Фото: pixabay.com

Двое выстрелили в ветеринара в Петербурге. Фото: pixabay.com

В полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение о стрельбе у дома 72 по Светлановскому проспекту. С ранением госпитализировали ветеринарного врача 1991 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину увезли на скорой с подкожным разрывом левого ахиллова сухожилия. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное. Информация передана в полицию.

Нападение произошло днем 19 июня. По предварительным данным, трое неизвестных подошли к ветеринару на Светлановском проспекте. Двое из них достали предметы, похожие на пистолеты, и выстрелил в сторону мужчины.

По подозрению задержан студент колледжа 2000 года рождения. Он полностью изобличен в указанном происшествии.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полиция разыскивает других причастных к нападению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт охранников на Васильевском острове завершился стрельбой. Один из них достал травматический пистолет и трижды выстрелил в коллегу.