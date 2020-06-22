Рапопорт о ЦСКА: Влашич тормозит, а Чалов деградирует

Экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал матч петербургской команды с ЦСКА, возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера и игру «армейской» молодежи.

По словам Рапопорта, «Зенит» провел матч значительно сильнее. Футболисты ЦСКА могли забить больше, но безответственно теряли мячи, что подтверждает наличие проблем в команде.

«Вызывает определенные вопросы по игре ЦСКА, что целая группа молодых футболистов не прибавляет», — приводит слова экс-наставника «Зенита» NevaSport.

Рапопорт считает, что Чалов, получавший предложения из Англии год назад, деградирует, Дивеев не прогрессирует, а Влашич притормозил. Игра Облкова также заметно не прогрессирует.

При этом экс-наставник петербургской команды уверен, что уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА — не выход. Наиболее приемлемо для клуба было бы сохранить специалиста до конца чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко решил уйти с поста после поражения команды в матче с «Зенитом». Петербуржцы обошли «армейцев» со счетом 4:0.