На Чайковского мотоцикл угодил в ДТП

ДТП на перекрёстке Чайковского и Чернышевского. Фото: vk.com/spb_today

ДТП на перекрёстке Чайковского и Чернышевского. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 22 июня, на перекрестке улицы Чайковского и проспекта Чернышевского произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста.

«ДТП с мотоциклом на перекрёстке Чайковского и Чернышевского, все живы», — сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, мотоциклист врезался в черную иномарку. ДТП затруднило дорожное движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на пересечении указанных улиц скопилась небольшая пробка.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.