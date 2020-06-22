Подполковника полиции арестовали за шпионаж в пользу Украины

Подполковника полиции арестовали за шпионаж в пользу Украины
Подполковник Дмитрий Борзенков. Фото: 46.мвд.рф

Подполковник полиции и начальник ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков заключен под стражу по подозрению в госизмене. Решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы.

Под стражей Борзнеков пробудет до 18 августа, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

По данным контрразведки, Дмитрий Борзенков был привлечен к сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины. В ФСБ полагают, что он по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал конфиденциальные сведения.

Борзенков отстранен от службы. В отделе полиции, где он работал, проводится проверка. По её результатам подполковник будет официально уволен из органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученого из Петербурга Валерия Митько обвинили в работе на спецслужбы Китая.

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