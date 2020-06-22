Стало известно, когда откроются курорты в России

Стало известно, когда откроются курорты в России
В Краснодарском крае летом обычно много туристов. Фото: https://pixabay.com

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что курорты в России откроются для туристов к началу июля.

По ее словам, уже к началу июля популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, сообщает ТАСС. Это означает открытие летнего туристического сезона.

Глава Ростуризма также отметила, что важно обеспечить безопасность отдыха от Калининграда до Владивостока.

С 21 июня Краснодарский край отменил обязательный карантин для приезжих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Таиланда решили отказаться от бюджетных туристов после отмены коронавирусных ограничений. Королевство будет принимать только тех, кто собирается отдохнуть в четырех- и пятизвездочных отелях.

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