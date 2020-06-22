Жителей Ленобласти тестируют на антитела к COVID-19

Тестирование будет проводиться в период с 23 по 26 июня. Фото: lenobl.ru

Тестирование будет проводиться в период с 23 по 26 июня. Фото: lenobl.ru

Жители Ленобласти смогут бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.

Тестирование будет проводиться в период с 23 по 26 июня, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. Отмечается, что сдать тест смогут здоровые дети (от одного года) и взрослые. При чем неважно, болели они коронавирусом или нет.

Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайтах Роспотребнадзора по Ленинградской области, областного Центра гигиены и эпидемиологии и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Исследование проводится для того, чтобы установить коллективный иммунитет. После полученных данных будет разработан прогноз развития эпидемиологической ситуации и план профилактических мероприятий.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в Ленобласти достигло 4 016 человек, выздоровления 3 790 пациентов, умерли 27 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше 11 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на COVID-19. Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 2 тыс. 704 человека. Из них 53 размещены в обсерваторе, 720 находятся на самозоляции, 1 тыс. 931 — контактные.