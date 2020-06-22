ГАЗель с морковью угодила в ДТП на КАД перед Кудрово

ГАЗель с морковью угодила в ДТП на КАД перед Кудрово
ДТП на КАД. Фото: /vk.com/spb_today

В понедельник, 22 июня, на КАД произошло ДТП с участием фуры и ГАЗели.

«Авария на 48 км. внутренней стороны КАД перед лентой Кудрово. Газель некст и фура. Надеюсь все живы, служб пока нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, у фуры лопнуло переднее колесо, она встала на обочину. При этом морковь оказалась разбросана по проезжей части.

Служб пока не наблюдается. Со слов свидетелей произошедшего, никто не пострадал. Официальной информации о пострадавших в ДТП также не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российского актера Михаила Ефремова решили вырезать из сериала «Вампиры средней полосы», сообщает его коллега по сериалу актер Дмитрий Лысенков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран
Жителей Ленобласти предупредили о высоком уровне пожарной опасности
В Петербурге задержаны подростки, которые напали на пару уличных музыкантов ...
Предприниматель в Петербурге не доплатил налогов на сумму более 89 ...
Стала известна причина неприятного запаха в Малоохтинском парке
ГАЗель с морковью угодила в ДТП на КАД перед Кудрово
На месте SPAR в Петербурге открылись две «Ленты»
Во вторник в Петербурге ожидается до + 26 тепла