ГАЗель с морковью угодила в ДТП на КАД перед Кудрово

В понедельник, 22 июня, на КАД произошло ДТП с участием фуры и ГАЗели.

«Авария на 48 км. внутренней стороны КАД перед лентой Кудрово. Газель некст и фура. Надеюсь все живы, служб пока нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, у фуры лопнуло переднее колесо, она встала на обочину. При этом морковь оказалась разбросана по проезжей части.

Служб пока не наблюдается. Со слов свидетелей произошедшего, никто не пострадал. Официальной информации о пострадавших в ДТП также не поступало.

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