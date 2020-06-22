Предприниматель в Петербурге не доплатил налогов на сумму более 89 миллионов рублей

Предприниматель в Петербурге не доплатил налогов на сумму более 89 миллионов рублей
Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс- гендиректора компании «Ремонтно-строительные услуги».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Как полагает следствие, он указывал в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями, сообщили в прокуратуре Петербурга.

На протяжении трех лет ему удалось избежать уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 89 миллионов рублей.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компаниям малого и среднего бизнеса в России могут предоставить отсрочку по налогам. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в среду, 25 марта.

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