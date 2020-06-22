Жителей Ленобласти предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Жителей Ленобласти предупредили о высоком уровне пожарной опасности
В Ленобласть вернется настоящая летняя жара. Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности в регионе.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 июня в Подпорожском районе ожидается четвертый класс пожароопасности, в Выборгском, Тихвинском, Бокситогорском, Тосненском, Лодейнопольском районе — третий класс. В остальных районах— второй класс.

Кроме того, 24 и 25 июня в Ленобласти местами будет жара до +31 градуса.

Жителям Ленобласти рекомендуют не разжигать костры, не ходить в лес и не купаться в водоемах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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